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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 07:15
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военнослужащий получил боевое травмирование

В течение минувших суток, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Боевики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Верхньоторецкого, Водяного, Гнутово, Маръинки. Вблизи Новомихайловки работал снайпер.

Кроме того, враг выпустил 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, вчера вечером пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4, чем наразили на опасность мирных жителей.

РБК-Украина писало, что 28 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 93 отдельной моторизованной бригады Алексей Лисин.

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