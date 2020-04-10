Боевики обстреляли силы ООС, ранен военный

Военного эвакуировали в госпиталь, состояние бойца тяжелое
В результате обстрела боевиков на Донбассе 10 апреля, ранения получил украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook.
Сообщается, что военный получил пулевое ранение, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение и оказано надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого тяжелое", - говорится в сообщении.
В Генштабе также сообщили, что в ответ на обстрел военные операции Объединенных сил подавили активность боевиков.
"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - отметили в ГШ.
#ООС #Операція_ОС 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань російської федерації...Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.
Напомним, за прошедшие сутки ситуация на Донбассе резко обострилась - в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены.
Как сообщало РБК-Украина, погиб механик-водитель 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр 49-летний Алексей Куприков.