На Донбасі поранення отримав український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм

На Донбасі, в продовж 10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські захисники вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність", - зазначили у штабі ООС.

Сім порушень режиму "тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Красногорівки, Гнутового і Тарамчука та двічі біля Авдіївки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили вісім обстрілів, переважна більшість з яких із застосуванням мінометів, заборонених мінськими домовленостями.

Так, неподалік Новозванівки окупанти випустили 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляли з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

З напрямку населеного пункту Золоте-5 бойовики випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять - 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ООС поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін та неподалік з Луганським - 4 міни.

Поблизу Кримського бойовики двічі відкривали вогонь в бік українських захисників з мінометів калібру 82 мм - 12 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець ООС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 10 квітня підрозділи ЗСУ знищили одного та поранили двох російських найманців.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 9 квітня ситуація на Донбасі різко загострилася - в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомляло РБК-Україна, загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр 49-річний Олексій Купріков.