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На Донбассе ранение получил украинский военный, у боевиков - четверо раненых и погибший

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 07:27
На Донбассе ранение получил украинский военный, у боевиков - четверо раненых и погибший
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов и гранатометов

На Донбассе 9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреливали позиции ООС вблизи Орехово, Хутора Свободного, Шумов, Луганского, Крымского и Новотошковского.

По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на подступах к Павлополю и неподалеку от Хутора Свободного. За текущие сутки потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный.

РБК-Украина писало, что под Авдіївкою подорвался автомобиль ВСУ, ранены десять военных.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
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