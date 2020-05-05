На Донбассе ранение получил один украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 12 раз нарушили режим тишины

На Донбассе, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима тишины", - сообщили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстреливал позиции ООС неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного российские вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Широкино враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов боевики дважды вели огонь по защитникам Крымского.

По защитникам Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили. Кроме этого они уничтожили военную машину противника.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из 82 мм минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, 4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы.

По информации СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала текущего года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз.