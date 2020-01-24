На Донбассе ранение получил один украинский военный

Боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе, 23 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.
С начала этих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.
Напомним, на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Также РБК-Украина писало, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Патрули ОБСЕ не пускают на блокпостах возле ряда населенных пунктов.