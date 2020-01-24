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На Донбассе ранение получил один украинский военный

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Боевики 11 раз нарушили режим тишины

На Донбассе, 23 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку от Талаковки - из минометов калибра 82 мм выпустили 8 мин;
  • два раза рядом с Опитним - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;
  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия

Три вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Ореховым - из гранатометов различных систем.

"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.

С начала этих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", потерь нет.

Напомним, на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики на Донбассе скрывают от патрулей СММ ОБСЕ неотведенную технику. Патрули ОБСЕ не пускают на блокпостах возле ряда населенных пунктов.

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