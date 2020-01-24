На Донбасі поранення отримав один український військовий

На Донбасі, 23 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Талаківки - з мінометів калібру 82 мм випустили 8 мін;

два рази поруч з Опитним - з протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Широкине - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

поруч з Авдіївкою - з великокаліберного кулемета;

поблизу Водяного - з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

поруч з Оріховим - з гранатометів різних систем.

"Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби бойовики зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.

Нагадаємо, 22 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невыдведену техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.