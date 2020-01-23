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Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 18:09
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС

В четверг, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Талаковки, два раза рядом с Опытным, вблизи Красногоровки и в районе населенного пункта Широкино.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный и рядом с Орехово.

"Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб.

Кроме того, в течение минувших суток, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было. Это первые за последние четыре дня сутки без потерь среди украинских военных.

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