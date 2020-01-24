На Донбасі поранення отримав один український військовий

Бойовики 11 разів порушили режим тиші
На Донбасі, 23 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.
З початку цієї доби бойовики зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.
Нагадаємо, 22 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув.
Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невыдведену техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.