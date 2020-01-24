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На Донбасі поранення отримав один український військовий

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 07:31
На Донбасі поранення отримав один український військовий
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 11 разів порушили режим тиші

На Донбасі, 23 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Талаківки - з мінометів калібру 82 мм випустили 8 мін;
  • два рази поруч з Опитним - з протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Широкине - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
  • поруч з Авдіївкою - з великокаліберного кулемета;
  • поблизу Водяного - з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
  • поруч з Оріховим - з гранатометів різних систем.

"Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби бойовики зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції захисників Талаківки у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", втрат немає.

Нагадаємо, 22 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невыдведену техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.

Бойовики на Донбасі застосували озброєння заборонене На Донбасі бойовики ведуть вогонь з житлових кварталів, - штаб ООС
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