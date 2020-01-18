На Донбасі поранення отримав один український військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомета 2 постріли;

поруч з Широкиним - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також стріляв гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Василівки - зі стрілецької зброї.

Три обстріли по позиціях ЗСУ бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

два рази поруч з населеним пунктом Оріхове - з міномета калібру 120 мм та з гранатометів різних систем;

неподалік Луганського - з ручного протитанкового гранатомета 1 постріл, з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - повідомили у штабі.

З початку цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Піски. Один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, збройні формування Російської Федерації посилили снайперську активність. В результаті один український військовий загинув.