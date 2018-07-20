На Донбассе ранен украинский военный, - ООС

Боевики на Донбассе 18 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 19 июля 2018, боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. Один украинский военнослужащий получил ранения, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что тяжелое вооружение не применялось. Боевики проявляли активность во всех направлениях.

"Вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкиного и Водяного", - сообщили в ООС.

Добавили, что оккупанты пытались заставить украинских военнослужащих открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

"По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен", - добавили в пресс-центре.

С начала этих суток, 20 июля 2018, боевики дважды открывали огонь по украинским позициям возле Широкиного и Водяного.

"В результате прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - указано в сообщении.

Напомним, боевики 18 июля, 17 раз открывали огонь по позициям операции объединенных сил на Донбассе, в том числе трижды с запрещенного минскими договоренностями вооружения.