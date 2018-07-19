На Донбассе боевики проявили активность на всех направлениях, - ООС

Трижды боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Боевики за прошедшие сутки, 18 июля, 17 раз открывали огонь по позициям операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Ни один украинский военный в течение суток не погиб.

По данным разведки, двое оккупантов погибли, еще пятеро были ранены.

"Российские оккупационные войска проявили активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы", - сообщают в ООС.

Кроме этого, в районе Станицы Луганской боевики совершили очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В течение текущих суток, 19 июля, боевики дважды открывали огонь по позициям ООС возле Песков и Водяного.

Напомним, 18 июля боевики обстреляли Пивденное. С семи часов утра и до 18 часов вечера украинские военные зафиксировали на Донбассе один обстрел со стороны боевиков.