На Донбасі пораненого українського військового, - ООС

Бойовики на Донбасі 18 разів порушили перемир'я

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 19 липня 2018, бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Один український військовослужбовець дістав поранення, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що важке озброєння не застосовувалося. Бойовики проявляли активність на всіх напрямках.

"Вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного", - повідомили в ООС.

Додали, що окупанти намагалися змусити українських військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

"За даними розвідки троє окупантів загинули і одного було поранено", - додали в прес-центрі.

З початку цієї доби, 20 липня 2018, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях біля Широкиного та Водяного.

"Внаслідок прицільного ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики 18 липня, 17 разів відкривали вогонь по позиціях операції об'єднаних сил на Донбасі, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.