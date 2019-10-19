На Донбассе ранен украинский военный

В зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 октября, были ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций:

неподалеку Авдеевки по направлению Яковлевка - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Верхнеторецкого по направлению Михайловки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Талаковки по направлению Пикуза – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС:

трижды неподалеку Золотого-4 с направления Золотое-5 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Зайцево с направления Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского с направления Смелого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли Золотое из минометов и Зайцево из гранатометов в субботу, 19 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, в течение 18 октября на Донбассе вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Подчеркнем также, в зоне ООС 17 октября были ранены двое украинских военнослужащих.