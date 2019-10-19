На Донбассе ранен украинский военный

Боевики 8 раз обстреляли силы ООС
В зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 октября, были ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.
Так, в течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций:
При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС:
Напомним, на Донбассе боевики обстреляли Золотое из минометов и Зайцево из гранатометов в субботу, 19 октября.
Как писало РБК-Украина ранее, в течение 18 октября на Донбассе вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Подчеркнем также, в зоне ООС 17 октября были ранены двое украинских военнослужащих.