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Боевики в субботу обстреляли Золотое из минометов

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 15:48
Боевики в субботу обстреляли Золотое из минометов
Фото: боевики на Донбассе (youtube.com vice news)

Боевики также совершили обстрел Зайцево из гранатометов

На Донбассе боевики обстреляли Золотое из минометов и Зайцево из гранатометов в субботу, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, с начала суток и по состоянию на 12 600 зафиксировано четыре вражеских обстрелов.

"Все сегодняшние вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на луганском направлении. Уже с первых часов новых суток противник ударил из минометов по защитникам н.п. Золотое-4. Огневой налет, зафиксированный в половине четвертого утра, с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров, враг нанес по направлению н.п. Золотое-5. В целом этот район сегодня ночью противник обстрелял три раза", - указано в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе с. Зайцево, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, на что получили ответ из дежурных огневых средств. В остальных случаях наши защитники оружие не применяли.

"Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 октября, на Донбассе вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе 17 октября были ранены двое украинских военных. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму.

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