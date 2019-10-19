На Донбасі поранено українського військового

Бойовики 8 разів обстріляли сили ООС
У зоні проведення ООС на Донбасі у суботу, 19 жовтня, було поранено українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.
Так, впродовж поточної доби збройні формування РФ та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Упродовж поточної доби внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - вказано у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 3 обстріли противником наших позицій:
При цьому у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ООС:
Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли Золоте з мінометів і Зайцеве з гранатометів у суботу, 19 жовтня.
Як писало РБК-Україна раніше, протягом 18 жовтня на Донбасі збройні формування РФ та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.
Підкреслимо також, у зоні ООС 17 жовтня були поранені двоє українських військовослужбовців.