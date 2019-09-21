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Боевики применяют минометы на Донбассе, - СЦКК

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 10:55
Боевики применяют минометы на Донбассе, - СЦКК
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 20 сентября дважды применяли минометы

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты нарушения минских соглашений вооруженными формированиями Российской Федерации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным ведомства, в пятницу, 20 сентября, российские наемники выпустили 10 мин калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новозвановка. Также боевики из минометов 82-го калибра обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.

"Указанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании врага придерживаться режима прекращения огня", - отметили в СЦКК.

Боевики применяют минометы на Донбассе, - СЦКК

Напомним, на протяжении прошлых суток, 20 сентября, российско-оккупационные войска 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо военнослужащих из состава Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что 19 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом наемники применяли запрещенные минскими соглашениями минометы.

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Новости Украины ДонбассСЦККминометыООС
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