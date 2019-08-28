На Донбассе ранен украинский военный

В течение минувших суток, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что позиции Объедененных сил обстреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Талаовки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки - с подствольных гранатометов;

недалеко от Лебединского - из стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных Минском минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донбасса боевики начали очередную ротацию передовых подразделений.

РБК-Украина писало, что по уточненным данным Генштаба украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.