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В Генштабе уточнили потери ВСУ в Иловайском котле

Новости » Общество    27.08.2019 - 21:17
В Генштабе уточнили потери ВСУ в Иловайском котле
Фото: силы ООС на Донбассе (facebook.com/ato.news)

С учетом добровольцев, в Иловайском котле Украина потеряла более 400 бойцов

Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

В Генштабе отметили, что больше всего украинских военнослужащих погибли во время выхода через "зеленый коридор".

"Именно 29 августа 2014 года: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 человека (по состоянию на 22 августа 2019 года - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, общее количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск составило 220 человек. Среди них 44 было ранено, 40 - пропавших без вести, а 13 удерживаются в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019). К погибшим добавили число пропавших без вести, которых удалось идентифицировать по ДНК.

В то же время эти цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений, которые воевали в Иловайске в августе 2014 года вместе с армией.

В недавнем интервью "Радио Свобода" бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в тех боях 200 бойцов.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных под Иловайском.

По данным военной прокуратуры, главной причиной потерь сил АТО в августе 2014 года стало вторжение девяти батальйонно-тактических групп российской армии. Кроме того, на ситуацию повлиял низкий уровень боеспособности украинской армии, дезертирство и невыполнение приказов, а также отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий - гибели украинских военных.

Как известно, российская власть отрицает факт вторжения армии РФ на Донбасс, а события под Иловайском трактует как удачную контратаку со стороны "ДНР".
Следствие относительно Иловайска еще не завершено и является засекреченным.

В октябре 2014-го года председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что в боях погибли и пропали без вести около 1 тысячи участников Антитеррористической операции.

В отчете ВСК также говорилось, что ошибочные кадровые решения существенно усложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко привели к Иловайськой трагедии.

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