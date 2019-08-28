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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 07:12
На Донбасі поранений український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього бойовики за добу 10 разів порушили перемир'я

Протягом минулої доби, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що позиції Об'єднаних сил обстрілювали із забороненої Мінськими угодами зброї - міномету калібру 82 мм, а також - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі в районі Водяного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • тричі близько Павлополя - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Мар'їнки - з підствольних гранатометів;
  • неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Світлодарська із заборонених Мінськом мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.

"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - говориться в повідомленні.

На Донбасі поранений український військовий

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Донбасу бойовики почали чергову ротацію передових підрозділів.

РБК-Україна писало, що за уточненими даними Генштабу українська армія втратила у боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні.

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