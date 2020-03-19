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На Донбассе ранен один военный

Новости » Происшествия     19.03.2020 - 19:14
На Донбассе ранен один военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

СообщаетсЯ, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были осуществлены обстрелы неподалеку Красногоровки, рядом с Лебединским и вблизи Павлополя.

Также обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Крымское, неподалеку Новолуганского и вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили боевые ранения.

Кроме того, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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