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На Донбасі в результаті обстрілів поранено одного військового

Новини » Надзвичайні події     19.03.2020 - 19:14
На Донбасі в результаті обстрілів поранено одного військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 19 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" було здійснено обстріли неподалік Красногорівки, поруч з Лебединським та поблизу Павлополя.

Також обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Кримське, неподалік Новолуганського і поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 19 березня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він був евакуйований у військово-медичний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня на Донбасі бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військовослужбовців отримали бойові поранення.

Крім того, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу ворожих двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

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