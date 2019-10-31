На Донбасі поранений один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 31 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новогригорівка і Невельського, неподалік Водяної, що на Приазов'ї і Новоселівки Другий.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу українських позицій: неподалік Світлодарська, двічі неподалік Луганського і у Новолуганского.

"Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 30 жовтня, бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонену мінськими угодами озброєння.

Раніше Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петровському.