На Донбассе ранен один украинский военный

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 7 апреля боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил с применением минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь противника попали позиции в районе Водяного, Гнутово, Широкино, Новотроицкого, Попасной, Катериновки и Новозвановки.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отметили в штабе.

С утра противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки и Каменки. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области продлили до 9 апреля.

Отметим, накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою стратегию по Донбассу. По его мнению, сначала на Донбассе следует добиться полного прекращения огня, после чего перейти к переформатированию минского процесса.