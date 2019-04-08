На Донбасі поранено одного українського військового

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 7 квітня бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь противника потрапили позиції в районі Водяного, Гнутового, Широкиного, Новотроїцького, Попасної, Катеринівки та Новозванівки.

"Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили в штабі.

З ранку супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі Авдіївки та Кам'янки. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реконструкцію контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області продовжили до 9 квітня.

Відзначимо, напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою стратегію по Донбасу. На його думку, спочатку на Донбасі слід домогтися повного припинення вогню, після чого перейти до переформатування мінського процесу.