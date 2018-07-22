На Донбассе ранен один украинский боец, - ООС

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в воскресенье, 22 июля, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отмечают, что боевики открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.

Напомним, утром, 22 июля, сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ и дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.