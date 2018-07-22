На Донбасі поранений один український боєць, - ООС

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі у неділю, 22 липня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил в Facebook.

У штабі відзначають, що бойовики відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських позиціях в районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцево, Талаківка та Лебединське.

Нагадаємо, вранці, 22 липня, повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ і двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.