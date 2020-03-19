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На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Новости » Происшествия     19.03.2020 - 23:31
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрел боевики провели в Луганской области

В результате снайперского огня на Донбассе погиб украинский военный. Как передает РБК-Украина, об этом сообщили вечером 19 марта в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, использовав снайперов. Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулю на одной из позиций, что в Луганской области.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - добавили в ООС.

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военныйНа Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе с начала 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранения.

Отметим, 25 марта в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако из-за коронавируса COVID-19 встреча пройдет онлайн в видеоформате.

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