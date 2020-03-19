На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріл бойовики провели у Луганській області

Внаслідок снайперського вогню на Донбасі загинув український військовий. Як передає РБК-Україна, про це повідомили ввечері 19 березня у штабі операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, використавши снайперів. Військовослужбовець Збройних сил України дістав кулю на одній із позицій, що у Луганській області.

"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними", - додали в ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі з початку 19 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий отримав поранення.

Зазначимо, 25 березня у Мінську відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулюванню конфлікту на Донбасі. Проте через коронавірус COVID-19 зустріч пройде онлайн у відеоформаті.