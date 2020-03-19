ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     19.03.2020 - 23:31
На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріл бойовики провели у Луганській області

Внаслідок снайперського вогню на Донбасі загинув український військовий. Як передає РБК-Україна, про це повідомили ввечері 19 березня у штабі операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, використавши снайперів. Військовослужбовець Збройних сил України дістав кулю на одній із позицій, що у Луганській області.

"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними", - додали в ООС.

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі з початку 19 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий отримав поранення.

Зазначимо, 25 березня у Мінську відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулюванню конфлікту на Донбасі. Проте через коронавірус COVID-19 зустріч пройде онлайн у відеоформаті.

Зустріч ТКГ по Донбасу пройде онлайн через коронавірус Червоний Хрест на Донбасі закликає не обстрілювати об'єкти водопостачання
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся