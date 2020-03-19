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Встреча ТКГ по Донбассу пройдет онлайн из-за коронавируса

Новости » Политика     19.03.2020 - 19:10
Встреча ТКГ по Донбассу пройдет онлайн из-за коронавируса
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Встреча, запланированная на 25 марта в Минске, из-за карантинных мер пройдет в формате видеоконференции

Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из-за коронавируса COVID-19 пройдет онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что встреча, запланированная на 25 марта в Минске, из-за карантинных мер пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, международный комитет Красного Креста на фоне пандемии коронавируса просит стороны конфликта на Донбассе не обстреливать объекты водоснабжения.

Красный Крест обращает внимание, что конфликт в Донецкой области продолжается в разгар кризиса COVID-19, и всего несколько дней назад были ранены двое гражданских. Кроме того, организация напоминает, что военные обязаны принимать меры предосторожности с учетом международного гуманитарного права, чтобы щадить гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках карантина в Украине Объединенным силам на Донбассе передали 16 тыс. медицинских масок. При поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций силам ООС передали маски.

Также в штабе отметили, что для обеспечения противоэпидемического режима в подразделениях получили защитную одежду, средства для дезинфекции, лекарства и быстрые лабораторные тесты для диагностики коронавируса.

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