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На Донбассе на позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты

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Четверг 27 января 2022 17:54
На Донбассе на позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты Фото: На Донбассе на позиции ВСУ пытались проникнуть диверсанты (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 27 января, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В Луганской области вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины была зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск.

Из-за решительности и бдительности украинских военных боевики отказались от своих намерений и отступили на временно оккупированную территорию.

В штабе сообщили, что благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 26 января, на Донбассе сохранялся режим "тишины".

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