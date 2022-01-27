ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі на позиції ЗСУ намагалися проникнути диверсанти

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 17:54
На Донбасі на позиції ЗСУ намагалися проникнути диверсанти Фото: На Донбасі на позиції ЗСУ намагалися проникнути диверсанти (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 січня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У Луганській області поблизу до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України була зафіксована спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи окупаційних військ.

Через рішучість і пильність українських військових бойовики відмовилися від своїх намірів і відступили на тимчасово окуповану територію.

У штабі повідомили, що завдяки зусиллям військових рубежі українських підрозділів залишилися колишніми.

"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 січня, на Донбасі зберігався режим "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії