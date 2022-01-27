На Донбассе в течение суток сохранялась "тишина"
Фото: на Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
В среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 26 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, 25 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военных получили ранения.