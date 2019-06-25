На Донбассе ранены четверо украинских военных

Вчера, 24 июня, боевики на Донбассе 44 раза нарушили режим прекращения огня с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики обстрелы позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Богдановка, Широкино, Каменка, Пески, Новоселовка Вторая, Чермалык, Талаковка. Также в районе населенных пунктов Южное, Новгородское, Новолуганское, Крымское, Луганское, Кряковки.

Отмечается, что за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевое травмирование.

"На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 24 июня трех оккупантов было ранено, уничтожено БПЛА противника и повреждено радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС добавили, что с начала текущих суток, 25 июня, боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил - вблизи населенного пункта Лебединское.

Напомним, на Донбассе 23 июня боевики провели 34 обстрелы, вследствие которых получили ранения трое украинских военных из числа операции Объединенных сил.