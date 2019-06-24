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На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 07:35
На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели 34 обстрела

На Донбассе за прошедшие сутки, 23 июня, боевики провели 34 обстрела, вследствие которых получили ранения трое украинских военных из числа операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

За сутки боевики восемь раз применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил у н.п. Павлополь, Авдеевка, Водяное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Лебединское, Широкино, Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз у н.п. Шумы, Пивденное, Майское, Новолуганское, Майорск, Новгородский, Счастье, Светлодарск, Луганское, Крымское.

"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ...По данным разведки 23 июня двух оккупантов уничтожили и еще двое ранили", - отметили в штабе

От начала текущих суток противник два раза обстрелял украинские позиции. Условия прекращения огня с украинской стороны соблюдаются.

 

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Напомним, 22 июня в зоне проведения операции ООС на Донбассе погиб один украинский военный, еще 8 бойцов получили ранения. Российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по украинским позициям.

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