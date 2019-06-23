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Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, есть пострадавшие

Новости » Общество    23.06.2019 - 21:04
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, есть пострадавшие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов были ранены 2 украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские боевики совершили 20 обстрелов и применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе сообщили, что пророссийские боевики вели обстрелы позиций украинских военнослужащих используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также минометы калибра 120 и 82 мм.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Павлополь, Авдеевки, Водяное, Пески и Марьинки. В районе оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы вблизи Шумов, Южного, Майского, Новолуганского, Майорска.

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 22 июня 2019, в зоне проведения операции О'объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный, еще 8 бойцов получили ранения. На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям подразделений Об'объединенных сил.

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины На Донбассе погиб украинский военный
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