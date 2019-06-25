На Донбасі поранені четверо українських військових

Вчора, 24 червня, бойовики на Донбасі 44 рази порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєнням. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики обстріли позиції українських військових в районі населених пунктів Водяного, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіля, Мар'їнки, Богданівка, Широкино, Кам'янки, Піски, Новоселівка Друга, Чермалик, Талаківки. Також в районі населених пунктів Південне, Новгородське, Новолуганського, Кримське, Луганського, Кряківки.

Зазначається, що за минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє - бойове травмування.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "ЗООПРАК", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі ООС додали, що від початку поточної доби, 25 червня, бойовики один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил - поблизу населеного пункту Лебединське.

Нагадаємо, на Донбасі 23 червня бойовики провели 34 обстріли, васлідок яких дістали поранення троє українських військових з числа операції Об'єднаних сил.