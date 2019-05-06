На Донбассе в понедельник без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и минометов

На Донбассе в зоне ООС в понедельник, 6 мая, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что с начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из станковых противотанковых гранатометов - около поселка городского типа Талаковка;

четыре раза из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Марьинка, Гранитное, Талаковка и Лебединское.

При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:

дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка;

из 120 мм минометов - около населенного пункта Троицкое.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко назначил нового командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Новым командующим стал Александр Сырский. До этого Порошенко уволил с данной должности Сергея Наева.

Как писало РБК-Украина ранее, в районе проведения ООС 5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минометов. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.