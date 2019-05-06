За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 5 мая один оккупант уничтожен, пятеро ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 5 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Авдеевки, Талаковки и Павлополя, вблизи населенных пунктов Лебединское, Богдановка и Пищевик.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: возле села Новозвановка, вблизи Новоалександровки и дважды - возле Крымского.

Потерь среди военнослужащих Ообъединенных сил нет.

По данным разведки Объединенных сил, 5 мая один оккупант уничтожен, пятеро ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 5 мая район проведения операции Объединенных сил посетила делегация США, в которую входили представители Аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине.