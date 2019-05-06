На Донбасі у понеділок без втрат серед українських військових

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики обстрілювали українських військових з великокаліберних кулеметів та мінометів

На Донбасі у зоні ООС у понеділок, 6 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

із станкових протитанкових гранатометів - біля селища міського типу Талаківка;

чотири рази з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гранітне, Талаківка і Лебединське.

При цьому у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

двічі з 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти - поблизу села Новозванівка;

з 120 мм мінометів - біля населеного пункту Троїцьке.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко призначив нового командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Новим командувачем став Олександр Сирський. До цього Порошенко звільнив з цієї посади Сергія Наєва.

Як писало РБК-Україна раніше, в районі проведення ООС 5 травня озброєні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінометів. У результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.