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На Донбасі у понеділок без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 18:21
На Донбасі у понеділок без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики обстрілювали українських військових з великокаліберних кулеметів та мінометів

На Донбасі у зоні ООС у понеділок, 6 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • із станкових протитанкових гранатометів - біля селища міського типу Талаківка;
  • чотири рази з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гранітне, Талаківка і Лебединське.

При цьому у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

  • двічі з 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти - поблизу села Новозванівка;
  • з 120 мм мінометів - біля населеного пункту Троїцьке.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко призначив нового командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Новим командувачем став Олександр Сирський. До цього Порошенко звільнив з цієї посади Сергія Наєва.

Як писало РБК-Україна раніше, в районі проведення ООС 5 травня озброєні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінометів. У результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.

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