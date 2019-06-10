На Донбассе в понедельник обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения ООС на Донбассе в понедельник, 10 июня, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

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Указано, что с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них:

дважды в районе села Водяное, по направлению Пикуза и Ужовка - из крупнокалиберного пулемета;

Пищевик, по направлению населенного пункта Верхнешироковское - из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Новотроицкого, со стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ООС в районе населенного пункта Зайцево, по направлению Гольмовский - из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за 9 июня вооруженные формирования России 26 раз нарушили режим прекращения огня, погибших и раненых среди украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 июня вооруженные формирования РФ 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Отметим также, 8 июня российские оккупационные войска сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня.