На Донбасі у понеділок обійшлося без втрат серед українських військових

У зоні проведення ООС на Донбасі у понеділок, 10 червня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

Фото: скріншоти

Вказано, що від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

двічі в районі села Водяне, з напрямку Пікузи та Ужівка - з великокаліберного кулемету;

Пищевик, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське - зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу Новотроїцького, зі сторони населеного пункту Докучаєвськ - з гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій ООС у районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Гольмівський - з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі протягом 9 червня збройні формування Росії 26 раз порушили режим припинення вогню, загиблих і поранених серед українських військових немає.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 червня збройні формування РФ 22 рази порушили режим припинення вогню.

Відзначимо також, 8 червня російські окупаційні війська зірвали домовленості з розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганській, яке було заплановано на 16 червня.