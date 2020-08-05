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На Донбассе с полудня не нарушали перемирие

Донбасс, Среда 05 августа 2020 18:04
На Донбассе с полудня не нарушали перемирие
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Потерь среди украинских военных сегодня нет

С начала 5 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны оккупационных сил. Пророссийские боевики из гранатомета обстреляли Шумы.

Об этом говорится в сводке командования ООС.

На остальных участках фронта сегодня сохраняется режим прекращения огня. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации противника не открывали.

"Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе.

В результате вражеского обстрела ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 5 серпня 2020 р.

Напомним, вчера под обстрелы попадали украинские позиции вблизи Песков, Майорского и Луганского.

При этом разведка фиксирует поставки российского вооружения боевикам на Донбассе.

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