Россия продолжает поставки вооружения на Донбасс, - ГУР

Фото: российские военные (structure.mil.ru)

На прошлой неделе из РФ боевикам перекинули 10 единиц боевой техники и 30 грузовиков с вооружением

Россия продолжает поставки вооружения боевикам на временно оккупированной территории Донбасса. На прошлой неделе боевики получили из РФ бронированную технику, стрелковое оружие, боеприпасы и горючее.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировке российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего", - сообщили в Минобороны.

Также, по данным ГУР, на Донбассе произошла ротация личного состава отдельных подразделений РФ.

"Также зафиксировано прибытия наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск", - добавили в разведке.

Напомним, на Донбассе с прошлого понедельника действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

Ранее в России сообщили о готовности официально поставлять оружие боевикам на Донбасс.

При этом в Минобороны Украины считают угрозы поставки оружия боевикам прямой вооруженной агрессией России.