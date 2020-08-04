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Россия продолжает поставки вооружения на Донбасс, - ГУР

Донбасс, Вторник 04 августа 2020 13:49
Россия продолжает поставки вооружения на Донбасс, - ГУР
Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

На прошлой неделе из РФ боевикам перекинули 10 единиц боевой техники и 30 грузовиков с вооружением

Россия продолжает поставки вооружения боевикам на временно оккупированной территории Донбасса. На прошлой неделе боевики получили из РФ бронированную технику, стрелковое оружие, боеприпасы и горючее.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировке российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего", - сообщили в Минобороны.

Также, по данным ГУР, на Донбассе произошла ротация личного состава отдельных подразделений РФ.

"Также зафиксировано прибытия наемников-граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск", - добавили в разведке.

Напомним, на Донбассе с прошлого понедельника действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

Ранее в России сообщили о готовности официально поставлять оружие боевикам на Донбасс.

При этом в Минобороны Украины считают угрозы поставки оружия боевикам прямой вооруженной агрессией России.

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