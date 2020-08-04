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Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС

Донбасс, Вторник 04 августа 2020 18:51
Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 4 августа, российские наемники на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции. Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, оккупанты совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. На других участках фронта режим прекращения огня придерживался в полной мере.

Украинские военные огня в ответ не открывали. Боевых потерь нет.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе боевики получили из РФ бронированную технику, стрелковое оружие, боеприпасы и горючее, согласно данным разведки.

Напомним, на Донбассе с прошлого понедельника действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

Отметим, в РФ сообщили о готовности официально поставлять оружие боевикам на Донбасс.

При этом в Минобороны Украины считают угрозы поставки оружия боевикам прямой вооруженной агрессией России.

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