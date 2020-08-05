На Донбасі з опівдня не порушували перемир'я

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Втрат серед українських військових сьогодні немає

З початку 5 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я з боку окупаційних сил. Проросійські бойовики з гранатомету обстріляли Шуми.

Про це йдеться у зведенні командування ООС.

На решті ділянок фронту сьогодні зберігається режим припинення вогню. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації противника не відкривали.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

В результаті ворожого обстрілу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, вчора під обстріли потрапляли українські позиції поблизу Пісків, Майорського і Луганського.

При цьому розвідка фіксує поставки російського озброєння бойовикам на Донбасі.