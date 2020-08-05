На Донбасі з опівдня не порушували перемир'я

Втрат серед українських військових сьогодні немає
З початку 5 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я з боку окупаційних сил. Проросійські бойовики з гранатомету обстріляли Шуми.
Про це йдеться у зведенні командування ООС.
На решті ділянок фронту сьогодні зберігається режим припинення вогню. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації противника не відкривали.
"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили у штабі.
В результаті ворожого обстрілу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 5 серпня 2020 р.
Нагадаємо, вчора під обстріли потрапляли українські позиції поблизу Пісків, Майорського і Луганського.
При цьому розвідка фіксує поставки російського озброєння бойовикам на Донбасі.