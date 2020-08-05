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На Донбасі з опівдня не порушували перемир'я

Донбас, Середа 05 серпня 2020 18:04
На Донбасі з опівдня не порушували перемир'я
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Втрат серед українських військових сьогодні немає

З початку 5 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я з боку окупаційних сил. Проросійські бойовики з гранатомету обстріляли Шуми.

Про це йдеться у зведенні командування ООС.

На решті ділянок фронту сьогодні зберігається режим припинення вогню. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації противника не відкривали.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

В результаті ворожого обстрілу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 5 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора під обстріли потрапляли українські позиції поблизу Пісків, Майорського і Луганського.

При цьому розвідка фіксує поставки російського озброєння бойовикам на Донбасі.

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