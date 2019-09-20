На Донбассе ранены трое военных

На Донбассе с начала суток 20 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, трое военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского и неподалеку Пивденного.

"В течение текущих суток три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течение 19 сентября российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били из запрещенных минскими соглашениями минометов. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября.