На Донбасі отримали поранення троє військовослужбовців ОС

На Донбасі з початку доби 20 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, троє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме двічі поблизу Новотроїцького, неподалік Новогнатовки, поблизу Красногорівки, неподалік Мар'їнки, поблизу Водяного, поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новолуганского, поблизу Кримського і неподалік Південного.

"Протягом поточної доби троє військовослужбовціі зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом 19 вересня російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики били із заборонених мінськими угодами мінометів. В результаті обстрілу українські військові не постраждали.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня.