На Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Боевики трижды нарушили режим тишины

С начала суток, 31 декабря, российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, было зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошківське и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также сообщается, что по данным разведки, в течение текущих суток двоих оккупантов было уничтожено и еще трое ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 30 декабря, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Тогда никто из украинских военных не пострадал.

РБК-Украина сообщало, что на Донбассе, начиная с полуночи 29 декабря 2018 года, начал действовать режим тишины в связи с грядущими зимними праздниками.