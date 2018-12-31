На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, четверо ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 30 декабря российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня и дважды - в течение текущих суток, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе рассказали, что опорные пункты наших войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, никто из украинских военных не пострадал.

По данным разведки, 30 декабря один оккупант был уничтожен, один ранен.

В течение текущих суток враг открыл огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов в районе поселка Крымское на Луганском направлении, ранены двое военных.

"В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватные меры в ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сообщили в штабе.

По данным разведки, в течение текущих суток два оккупанта было уничтожено и трое ранены.

Напомним, согласно отчету СММ ОБСЕ, российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.